Министерство юстиции России включило писателей Дмитрия Быкова* и Бориса Акунина*, журналистов Юрия Дудя* и Александра Невзорова*, экс-депутата Дмитрия Гудкова*, а также бывшего руководителя ФБК** Леонида Волкова* в перечень лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Речь идёт о специальном реестре граждан, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения назначенного наказания.

Сведения об указанных лицах появились в разделе на официальном сайте Минюста. Борис Акунин* внесён в перечень под своим настоящим именем — Григорий Чхартишвили*.

Новый реестр отличается от списка иностранных агентов. Его ведут на основании федерального закона № 284-ФЗ от 4 августа 2026 года. Документ предусматривает ограничения в отношении находящихся за границей граждан, которые уклоняются от исполнения уголовного наказания либо наказания за определённые административные правонарушения.

Для включённых в список лиц предусмотрены ограничения на финансовые операции, распоряжение имуществом и получение отдельных государственных услуг. В частности, закон запрещает регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также получение новых кредитов и займов.

Кроме того, предусмотрены блокировка денежных средств и другого имущества, ограничения на регистрацию недвижимости и транспортных средств, а также запрет на использование банковских приложений для денежных переводов. Отдельные ограничения затрагивают нотариальные и консульские действия, выдачу электронной подписи и совершение сделок по доверенности.

Закон устанавливает и специальный порядок получения денежных средств. Поступающие в России выплаты должны зачисляться на особый рублёвый счёт, режим использования которого определён Банком России.

Решения о применении ограничительных мер принимает Минюст на основании документов, поступающих от уполномоченных государственных органов. Сведения о включённых в перечень гражданах размещаются на сайте ведомства, а предусмотренные ограничения начинают действовать со следующего дня после публикации.

Ранее Life.ru сообщал о включении первых 12 человек в реестр россиян, в отношении которых действуют временные ограничения. В числе первых фигурантов оказались Михаил Ходорковский*, Екатерина Шульман* и Евгений Чичваркин*. В соответствии с новым законом ограничения могут затрагивать банковские операции, распоряжение имуществом и регистрацию бизнеса.