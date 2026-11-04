Минюст России обратился в суд с требованием закрыть благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Елены Исинбаевой. Ведомство также просит исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц.

«В Центральный районный суд города Волгограда поступило административное исковое заявление о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой и исключении сведений о нём из Единого государственного реестра юридических лиц», — приводит РБК сообщение пресс-службы Минюста.

В ведомстве объяснили обращение в суд нарушениями в работе фонда. Организация не предоставила необходимые отчёты и сведения за 2024 и 2025 годы, не получала корреспонденцию по адресу регистрации и не обновила данные о своём местонахождении в ЕГРЮЛ.

В Минюсте также отметили, что ранее направляли фонду письма с требованием устранить нарушения, однако организация не выполнила эти предписания.