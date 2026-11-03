Порвавшей с Россией чемпионке Исинбаевой заблокировали счета в 11 банках
Чемпионке Исинбаевой заблокировали счета в 11 банках из-за долга ФНС в 20 тысяч
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Российской олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета из-за задолженности перед налоговой службой в размере 20 тысяч рублей. Ограничения затронули сразу 11 российских банков. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Спортсменка вновь столкнулась с проблемами из-за неуплаченных налогов. Летом прошлого года её счета уже блокировали по аналогичной причине, однако тогда сумма задолженности была значительно больше — 283 тысячи рублей.
Одновременно с этим Министерство юстиции России добивается через суд ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой, который занимался поддержкой детского спорта. У организации отсутствует имущество, а фактическая деятельность прекратилась после отъезда спортсменки из России.
В последние годы двукратная олимпийская чемпионка проживает на испанском острове Тенерифе, входящем в состав Канарского архипелага. При этом в России у неё остаётся несколько квартир.
Ранее Life.ru сообщал, что уехавшая Елена Исинбаева удивила ответом на обращённую к ней просьбу. Спортсменка ответила на предложение вернуться в Россию вопросом «А что изменится?».