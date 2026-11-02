Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец считает, что эмоциональное общение с Россией не позволит добиться результатов на переговорах. На пресс-конференции 2 ноября он извинился перед гражданами, которых возмущает его вежливость с российской стороной.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека признал, что понимает недовольство части украинского общества его дипломатичным поведением. Он заверил, что испытывает по отношению к РФ те же чувства, что и его сограждане.

«Если кого это задевает, скажу так, я хочу извиниться. Я понимаю, насколько сложно воспринимать то, что Лубинец дипломатично общается с российской стороной, но с другой стороны не забывайте, что это делается для граждан Украины. <...> Лично я, как и все вы, испытываем по отношению к РФ абсолютно одинаковые чувства. Но если я на этой должности буду руководствоваться эмоциональными критериями, то результата вы точно не увидите», — заявил он.

Омбудсмен также объяснил, что соблюдение дипломатического этикета повышает шансы на успешное завершение переговоров. В частности, он не видит ничего предосудительного в обращении к уполномоченной по правам человека в России Яне Лантратовой по имени и отчеству. Подобную форму общения Лубинец считает вполне допустимой при решении гуманитарных вопросов.

Ранее Life.ru рассказывал, как Россия и Украина согласовали режим тишины для проведения гуманитарной операции в Алешках. По словам Лантратовой, завершающие переговоры состоялись в белорусском Гомеле, где она встретилась с Дмитрием Лубинцом. Стороны подписали документы на русском и украинском языках, подробно закрепив порядок проведения миссии. Гуманитарная пауза действовала с 27 октября по 1 ноября. За это время удалось организовать доставку помощи и выезд местных жителей, пожелавших покинуть город.