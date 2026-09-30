Индекс Мосбиржи устремился вниз после заявления Пескова

Индекс Мосбиржи перешёл к снижению на фоне заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва не обсуждает освобождение заключённых в обмен на смягчение американских санкций.

К 13:13 мск российский индикатор на минимуме терял 0,41%, опускаясь до 2250,79 пункта. До комментария Кремля индекс прибавлял около 0,15%. Позднее рынок частично отыграл снижение. К 13:27 мск индекс Мосбиржи терял уже 0,17% и находился около отметки 2256,16 пункта.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков заявил об отсутствии в России политзаключённых и отверг возможность обсуждения их освобождения в обмен на санкционные послабления. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает такую постановку вопроса неприемлемой. При этом он подтвердил, что российские и американские спецслужбы продолжают регулярные контакты по теме обменов заключёнными.