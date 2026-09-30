Песков: В России нет никаких политзаключённых

Москва не обсуждала с Вашингтоном возможность ослабления американских санкций в обмен на освобождение политических заключённых, поскольку в России таковых нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами представитель Кремля прокомментировал предположения о возможной договорённости между двумя государствами. По его словам, переговоры в подобном формате даже не могли состояться.

«Мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключённых», — подчеркнул Песков и назвал саму постановку вопроса совершенно неуместной.

Ранее Life.ru сообщал, что глава США Дональд Трамп поддержал предложение о смягчении антироссийских санкций в обмен на освобождение заключённых. Предполагается, что такой подход позволит расширить диалог Москвы и Вашингтона и создать условия для экономического сотрудничества. В качестве примера рассматривается аналогичная схема, которую Штаты уже применяли в отношениях с Белоруссией.