Индекс загрязнения пробил отметку 500: Смог окутал целый район в Малайзии

Индекс загрязнения воздуха (API) утром превысил порог ЧС в 500 пунктов. По данным телеканала CNA, к 17:00 показатель достиг 515. Значения выше 400 в Малайзии считаются крайне опасными.

Режим ЧС одобрил король Малайзии султан Ибрагим после консультаций с премьер-министром Анваром Ибрагимом и премьером штата Саравак Абангом Джохари Опенгом. Власти пообещали оперативно принимать меры для защиты жителей.

Сериан находится в штате Саравак на малайзийской части острова Борнео. Смог связывают с лесными пожарами в соседней Индонезии: очаги зафиксированы в Калимантане и на Суматре. В нескольких районах Саравака закрыли школы.

В регионе проводят засев облаков, чтобы вызвать осадки и очистить воздух. При режиме ЧС работу государственных и частных организаций могут приостановить, исключение сделают для жизненно важных служб.

Ранее дымовой шлейф от природных пожаров накрыл и российские регионы. Life.ru рассказывал, как Якутск оказался в густой мгле: основная масса дыма пришла из Красноярского края, где на тот момент действовал 161 лесной пожар на площади свыше 568 тысяч гектаров. Жителям советовали сократить время на улице.