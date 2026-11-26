Стало известно, чем будут кормить осуждённых американских знаменитостей на День благодарения. Праздничное меню заключённых получило в своё распоряжение издание Page Six.

57-летнему рэперу Шону Комбсу (P. Diddy), отбывающему наказание в Пенсильвании, предложат на выбор индейку или жареный тофу. К основному блюду подадут картофельное пюре, запеканки из батата и стручковой фасоли, клюквенный соус и пирог с орехами пекан.

Меню 38-летней звезды реалити-шоу Джоша Даггара, находящегося в тюрьме штата Огайо, предусматривает праздничный обед с ветчиной, индейкой или фаршированным перцем. Однако на ужин ему предложат более скромную трапезу — бутерброды с колбасой или арахисовой пастой, чипсы и пудинг.

Актёр Дэнни Мастерсон и рэпер Тори Лейнз, отбывающие наказание в одном исправительном учреждении Калифорнии, смогут полакомиться запечённой индейкой, картофельным пюре и тыквенным пирогом.

Напомним, P. Diddy отбывает 50-месячный срок за перевозку людей с целью занятия проституцией. Ранее стало известно, что музыканту сократили срок заключения. По последним данным Page Six, рэпер должен выйти на свободу 6 февраля 2028 года.