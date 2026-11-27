Индейкопад на Аляске: Две подруги доставляют ужин ко Дню благодарения прямо с неба
Две подруги сбросили индейки жителям Аляски с самолёта ко Дню благодарения
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На Аляске две подруги устроили уже традиционную доставку продуктов ко Дню благодарения, сбрасывая замороженные индейки прямо с самолёта. Благодаря воздушной операции жители труднодоступных районов штата смогли приготовить традиционный праздничный ужин.
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За штурвалом самолёта находится пилот Хайди Хастингс, а её подруга Эстер Кейм отвечает за сброс продуктовых наборов через окно воздушного судна. Некоторые получатели живут примерно в 80 километрах от ближайшей дороги. Снег и лёд существенно осложняют доставку продовольствия в эти районы.
В этом сезоне подруги доставили 42 индейки. Как рассказала Кейм телеканалу KTUU, помимо мяса, в посылки положили растворимый кофе и карамель, а для одного ребёнка приготовили мягкую игрушку. Необычная благотворительная акция проводится с 2022 года и финансируется за счёт пожертвований. За это время женщины доставили около 160 индеек. К Рождеству подруги также стараются развозить ветчину, однако полётам нередко мешают снегопады, туман и обледенение.
Напомним, День благодарения в США в этом году отмечали 26 ноября. В преддверии праздника президент США Дональд Трамп традиционно помиловал двух индеек по кличкам Фридом и Фезерс. Птицы проведут оставшуюся жизнь в Техасском университете A&M.