«Помилованы обе»: Трамп подарил двум индейкам свободу перед Днём благодарения
Трамп помиловал индеек Фридом и Фезерс перед Днём благодарения
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Президент США Дональд Трамп помиловал двух индеек по имени Фридом и Фезерс на традиционной церемонии в Белом доме. Птицы избежали участи оказаться на праздничном столе в День благодарения. Об этом сообщает Euronews.
Мероприятие состоялось 24 ноября на территории президентской резиденции в Вашингтоне. Трамп объявил о помиловании обеих индеек, хотя лично на церемонии присутствовала только одна из них — Фридом.
Вторая птица, Фезерс, спряталась в кустах на Южной лужайке Белого дома. Американский лидер с юмором прокомментировал её отсутствие, но подчеркнул, что помилование распространяется и на неё.
Имена индеек выбрали сами американцы в ходе онлайн-голосования. В финальном опросе участникам также предложили определить, какая из птиц получит официальное президентское помилование. Победила Фридом.
После церемонии обе индейки отправятся в Техасский университет A&M, где проведут оставшуюся жизнь. Птицы родились на ферме в Западной Виргинии и достигли четырёхмесячного возраста.
Нынешнее мероприятие стало 79-й церемонией помилования индеек в Белом доме. Ежегодной традицией оно стало при президенте Джордже Буше — старшем в 1989 году. С тех пор американские лидеры регулярно дают птицам возможность избежать участи главного блюда на День благодарения.
Ранее Life.ru писал, что двух индеек, которых помиловал Трамп, встретили в Вашингтоне как настоящих VIP-персон. Птицам устроили проход по красной дорожке, после чего разместили их в роскошном отеле Willard InterContinental неподалёку от Белого дома. Индейки прибыли в американскую столицу 22 ноября из Западной Вирджинии, где их выращивали на семейной ферме Deans Gap Farm. Одну из птиц даже перевозили по отелю на специальной багажной тележке.