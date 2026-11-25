Президент США Дональд Трамп помиловал двух индеек по имени Фридом и Фезерс на традиционной церемонии в Белом доме. Птицы избежали участи оказаться на праздничном столе в День благодарения. Об этом сообщает Euronews.

Мероприятие состоялось 24 ноября на территории президентской резиденции в Вашингтоне. Трамп объявил о помиловании обеих индеек, хотя лично на церемонии присутствовала только одна из них — Фридом.

Вторая птица, Фезерс, спряталась в кустах на Южной лужайке Белого дома. Американский лидер с юмором прокомментировал её отсутствие, но подчеркнул, что помилование распространяется и на неё.

Имена индеек выбрали сами американцы в ходе онлайн-голосования. В финальном опросе участникам также предложили определить, какая из птиц получит официальное президентское помилование. Победила Фридом.

После церемонии обе индейки отправятся в Техасский университет A&M, где проведут оставшуюся жизнь. Птицы родились на ферме в Западной Виргинии и достигли четырёхмесячного возраста.

Нынешнее мероприятие стало 79-й церемонией помилования индеек в Белом доме. Ежегодной традицией оно стало при президенте Джордже Буше — старшем в 1989 году. С тех пор американские лидеры регулярно дают птицам возможность избежать участи главного блюда на День благодарения.