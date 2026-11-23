Двух индеек, которым президент США Дональд Трамп собирается даровать традиционное помилование перед Днём благодарения, встретили в Вашингтоне как настоящих VIP-персон. Птицам устроили проход по красной дорожке, после чего разместили их в роскошном отеле Willard InterContinental неподалёку от Белого дома. Об этом сообщает ТМЗ.

Индейки прибыли в американскую столицу 22 ноября из Западной Вирджинии, где их выращивали на семейной ферме Deans Gap Farm. Для необычных гостей организовали торжественный приём с фотографами. Одну из птиц даже перевозили по отелю на специальной багажной тележке.

В Министерстве сельского хозяйства США подчеркнули, что пернатым гостям обеспечили настоящий президентский приём перед их встречей с главой государства.

В этом году индейки получили имена Freedom и Feathers, что переводится как «Свобода» и «Перья». Названия выбрали американцы в ходе онлайн-голосования.

Теперь жителям США предстоит определить, какая из двух птиц станет главной участницей церемонии в Белом доме. При этом обе индейки получат помилование независимо от результатов голосования.

Торжественное мероприятие с участием Дональда и Мелании Трамп запланировано на 24 ноября. После церемонии птиц отправят в Техасский университет A&M, где они проведут оставшуюся жизнь.

Традиция помилования индеек существует в США уже несколько десятилетий. Официальный ежегодный характер она приобрела в 1989 году при президенте Джордже Буше — старшем.

Ранее Life.ru сообщал, что стоимость праздничного ужина на День благодарения в США выросла на 6%. Особенно заметно подорожала индейка — главное блюдо американского праздничного стола.