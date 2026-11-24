Мелания Трамп встретила в Белом доме рождественскую ёлку, которую доставили к президентской резиденции на конной повозке. Как сообщил телеканал Euronews, традиционная церемония состоялась 23 ноября.

В этом году главным праздничным деревом стала 5,5-метровая пихта из семейного питомника Silent Night Evergreens в штате Висконсин. Первая леди осмотрела её, поприветствовала владельцев фермы Чапман и сфотографировалась с ними.

Отдельно она поблагодарила водителя Чака Дженсена, ветерана американской армии, который привёз дерево в Вашингтон. Установить ель планируют в Голубой комнате Белого дома, где по традиции размещают главные рождественские украшения.

Для торжества супруга американского лидера выбрала красно-белое клетчатое пальто от дизайнера Габриэлы Херст. Общаясь с журналистами, Мелания восхитилась красотой дерева, выразила благодарность за свою семью и здоровье, а также пожелала всем счастливого Рождества.

В самой резиденции уже начали развешивать венки, гирлянды и фонарики. Темой праздничного оформления станет «Американское цветение», а полностью представить убранство собираются после Дня благодарения.

В тот же день Мелания посетила военную базу Эндрюс, где вместе со второй леди Ушей Вэнс и волонтёрами Красного Креста собирала подарочные посылки для военнослужащих. В коробки складывали сладости, крендельки и другие угощения, а затем готовили их к отправке. К акции также присоединились супруги представителей американской администрации.

Во время мероприятия первая леди выступила с призывом к миру, подчеркнув, что именно такое будущее должны унаследовать дети США. Вместе с Ушей Вэнс она подписала поздравительные открытки, поблагодарив военных за службу и пожелав им безопасности и счастливого Дня благодарения. На доставку каждой праздничной посылки, как уточнили организаторы, требуется 34 почтовые марки.