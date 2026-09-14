Индия и Турция подключились к переговорам по судоходству в Чёрном море

Переговоры по обеспечению свободы судоходства в Чёрном море проходят при посредничестве Индии и Турции. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на ежегодной встрече «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве.

По словам польского министра, в настоящее время обсуждается вопрос восстановления свободной навигации в акватории Чёрного моря. В этих контактах посредническую роль играют Нью-Дели и Анкара.

При этом Сикорский отметил, что выбор посредников и возможных площадок для переговоров сам по себе не является главным вопросом при поиске вариантов урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее на фоне участившихся атак на торговые суда Турция начала ужесточать контроль за проходом через Чёрное море. Турецкая береговая охрана стала задерживать согласование заявок или не пропускать через проливы сухогрузы, направляющиеся в Новороссийск.