Совет Безопасности ООН могут расширить с 15 до 25 участников, предоставив постоянные места новым государствам. Такой вариант реформы предложил в беседе с 360.ru политолог Сергей Станкевич.

По мнению независимого аналитика, преобразование организации следует начать именно с Совбеза, не пытаясь одновременно пересмотреть работу всех структур ООН. Он напомнил, что необходимость реформы обсуждается давно, однако единого проекта изменений до сих пор нет.

«Давно ведутся разговоры о необходимости реформы, вроде бы никто существенно не возражает, но нет конкретного проекта, как именно реформировать ООН», — отметил Станкевич.

Политолог предложил увеличить число постоянных членов Совбеза с пяти до десяти. По его мнению, новые места могли бы получить Индия, Турция и Бразилия. Африканский континент он предложил представить через Африканский союз, а арабский мир — через Лигу арабских государств либо одно из государств Ближнего Востока.

В результате общее число участников Совета Безопасности могло бы вырасти до 25. Станкевич считает, что такая структура позволит учитывать интересы большего количества регионов при обсуждении международных кризисов. При этом предложенная им модель потребовала бы изменения действующих правил ООН.

Эксперт также допустил, что реформу могут поддержать Великобритания и Франция. По его оценке, Лондон во многом ориентируется на Вашингтон, а Париж после президентских выборов 2027 года может стать более открытым к международному сотрудничеству.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин договорились содействовать реформированию ООН. В совместной декларации также затронуты вопросы энергетической безопасности, снижения ядерных рисков и деятельности международных судебных органов.