Индия успешно испытала в России двигатель для беспилотника Ghatak

Испытания индийского газотурбинного двигателя Kaveri для перспективного беспилотника Ghatak прошли на российской испытательной базе. Для проверки установки в реальных условиях полёта её смонтировали на самолёте-лаборатории Ил-76 вместо одного из штатных двигателей.

В ходе высотных и лётных тестов Kaveri развил тягу 48,5 кН при расчётном показателе около 46 кН, сообщает The Economic Times. После успешной программы испытаний в России двигатель готовят к сертификации лётной годности и последующей интеграции с беспилотником Ghatak.

Полученные результаты позволяют разработчикам перейти к следующему этапу — сертификации лётной годности и последующей интеграции двигателя с перспективным беспилотником Ghatak. Эта машина создаётся в Индии как малозаметный ударный БПЛА.

Разработкой Kaveri занимается индийская Организация оборонных исследований и разработок DRDO. Изначально программу запустили ещё в 1980-х годах для создания собственного двигателя для лёгкого истребителя Tejas, однако позднее проект переориентировали в том числе на беспилотную авиацию.

Ранее в Ленинградской области испытали новейший мобильный боевой лазер для уничтожения дронов. Установку разместили на внедорожнике и проверили по беспилотникам разных типов. В испытаниях участвовали специалисты РХБЗ Северо-Западного округа Росгвардии и представители ВПК, а дроны маневрировали на разной высоте, скорости и удалении от лазера.