Индия успешно испытала в России двигатель для беспилотника Ghatak
Ил-76ЛЛ, 2023г. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК».
Испытания индийского газотурбинного двигателя Kaveri для перспективного беспилотника Ghatak прошли на российской испытательной базе. Для проверки установки в реальных условиях полёта её смонтировали на самолёте-лаборатории Ил-76 вместо одного из штатных двигателей.
В ходе высотных и лётных тестов Kaveri развил тягу 48,5 кН при расчётном показателе около 46 кН, сообщает The Economic Times. После успешной программы испытаний в России двигатель готовят к сертификации лётной годности и последующей интеграции с беспилотником Ghatak.
Полученные результаты позволяют разработчикам перейти к следующему этапу — сертификации лётной годности и последующей интеграции двигателя с перспективным беспилотником Ghatak. Эта машина создаётся в Индии как малозаметный ударный БПЛА.
Разработкой Kaveri занимается индийская Организация оборонных исследований и разработок DRDO. Изначально программу запустили ещё в 1980-х годах для создания собственного двигателя для лёгкого истребителя Tejas, однако позднее проект переориентировали в том числе на беспилотную авиацию.
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