Индия ведёт переговоры с РФ и Украиной о судоходстве в Чёрном море

Индия обсуждает с Россией и Украиной безопасное прохождение судов с зерном и энергоносителями через Чёрное море. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на конференции в Нью-Дели.

По словам министра, Нью-Дели поддерживает контакты с обеими сторонами и старается содействовать обеспечению безопасности морских перевозок. Джайшанкар подчеркнул, что атаки на суда недопустимы.

Переговоры постепенно вышли за рамки непосредственно судоходства. Индийская сторона также обсуждает обеспокоенность вокруг экспорта зерна и поставок энергоносителей.

«Переговоры [с Москвой и Киевом] переросли в обсуждение вопроса о том, чтобы не препятствовать доставке грузов. Была выражена обеспокоенность по поводу экспорта зерна, который в значительной степени прекратился в регионе Чёрного моря», — сказал глава МИД Индии.

Джайшанкар добавил, что контакты продолжаются и приобретают более широкий характер. Среди затрагиваемых вопросов также называются возможные договорённости о взаимном отказе от атак.

Ранее Life.ru писал, что Турция и ООН готовят новый раунд переговоров России и Украины по безопасности в Чёрном море. Анкара обсуждает с Москвой и Киевом механизм безопасного вывоза зерна, который мог бы частично напоминать прежнюю Черноморскую инициативу. Ситуация вокруг морских перевозок вновь обострилась после ударов по портовой инфраструктуре и судам. Ещё одним фактором стало резкое сокращение украинского аграрного экспорта через порты Большой Одессы.