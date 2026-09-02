Индия задумалась о закупке российских систем ПВО С-500 «Прометей»

Индия рассматривает возможность приобретения российских систем стратегической противовоздушной и противоракетной обороны С-500 «Прометей» в дополнение к уже имеющимся комплексам С-400. По данным Military Watch Magazine, вопрос о возможной закупке обсуждался в ходе контактов руководства России и Индии. Нью-Дели ранее уже выбрал российские системы С-400 для усиления своей противовоздушной обороны.

С-500 «Прометей» относится к новому поколению российских комплексов ПВО и ПРО. В отличие от С-400, система предназначена не только для борьбы с самолётами и ракетами средней дальности, но и для перехвата более сложных целей.

Заявленная дальность поражения целей у С-500 достигает 600 километров. Комплекс способен работать против баллистических ракет, гиперзвуковых аппаратов и некоторых космических объектов.

Для Индии такая система может стать дополнительным элементом защиты на фоне сложной ситуации в регионе и необходимости укрепления многоуровневой обороны.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москва и Нью-Дели изучают возможности дальнейшего расширения энергетического сотрудничества. В МИД РФ тогда отдельно отмечали вклад России в энергетическую безопасность Индии, включая строительство АЭС «Куданкулам».