Индия закупит российско-индийские системы BrahMos на $68 млн

Минобороны Индии заключило контракт на поставку систем управления огнём и пусковых установок BrahMos для кораблей национальных ВМС. Об этом говорится в официальном сообщении индийского военного ведомства.

Соглашение с BrahMos Aerospace Private Limited подписали 6 октября в Нью-Дели. Его стоимость составила 6,615 млрд рупий, или около $68 млн. Контракт оформлен в рамках категории Buy (Indian-IDDM), предусматривающей закупку продукции индийской разработки и производства.

По данным Минобороны, доля отечественных компонентов в проекте должна составить не менее 68%. Реализация программы рассчитана на три года и предусматривает участие индийских предприятий, включая малый и средний бизнес.

Система BrahMos используется на передовых боевых кораблях ВМС Индии как основное оружие класса «поверхность — поверхность» для морских ударных операций. Она способна поражать как морские, так и наземные цели на большой дальности на сверхзвуковой скорости.

BrahMos разработана российско-индийским совместным предприятием BrahMos Aerospace. Ракеты этого семейства состоят на вооружении сухопутных войск, ВМС и ВВС Индии.

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