«Калашников» отправил иностранному заказчику партию снайперских СВДМ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Концерн «Калашников» выполнил контракт с иностранным заказчиком и отгрузил партию модернизированных снайперских винтовок Драгунова СВДМ калибра 7,62 мм. Поставка была произведена в установленные сроки, сообщила пресс-служба предприятия.
В концерне отметили, что СВДМ пользуется высоким спросом у зарубежных партнёров. При этом страна, для которой предназначена новая партия оружия, а также объём поставки не раскрываются.
СВДМ представляет собой модернизированную версию знаменитой снайперской винтовки Драгунова. Она предназначена для поражения небронированных целей на расстоянии до 800 метров.
По сравнению с классической СВД новая версия получила складной рамочный приклад с регулируемым затылком и съёмной щекой. Для установки современных дневных и ночных прицелов на винтовке предусмотрена планка Пикатинни.
Оружие использует патроны 7,62×54R. По данным производителя, СВДМ применяется как средство усиления пехотных подразделений и рассчитана на выполнение задач, требующих точной стрельбы на средних и дальних дистанциях.
Ранее Life.ru рассказывал, что «Калашников» в 13 раз увеличил выпуск одной из версий снайперской винтовки Драгунова.
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