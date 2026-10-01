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Регион
Опубликовано 1 октября, 16:50

«Калашников» отправил иностранному заказчику партию снайперских СВДМ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Концерн «Калашников» выполнил контракт с иностранным заказчиком и отгрузил партию модернизированных снайперских винтовок Драгунова СВДМ калибра 7,62 мм. Поставка была произведена в установленные сроки, сообщила пресс-служба предприятия.

В концерне отметили, что СВДМ пользуется высоким спросом у зарубежных партнёров. При этом страна, для которой предназначена новая партия оружия, а также объём поставки не раскрываются.

СВДМ представляет собой модернизированную версию знаменитой снайперской винтовки Драгунова. Она предназначена для поражения небронированных целей на расстоянии до 800 метров.

По сравнению с классической СВД новая версия получила складной рамочный приклад с регулируемым затылком и съёмной щекой. Для установки современных дневных и ночных прицелов на винтовке предусмотрена планка Пикатинни.

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Оружие использует патроны 7,62×54R. По данным производителя, СВДМ применяется как средство усиления пехотных подразделений и рассчитана на выполнение задач, требующих точной стрельбы на средних и дальних дистанциях.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Калашников» в 13 раз увеличил выпуск одной из версий снайперской винтовки Драгунова.

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Марина Фещенко
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