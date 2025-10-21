«Калашников» в 13 раз нарастил выпуск легендарной снайперской винтовки для нужд СВО
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Концерн «Калашников» существенно увеличил производство снайперских винтовок Драгунова, в частности, модификации СВДС, для нужд специальной военной операции. По данным пресс-службы предприятия, за 2025 год выпуск СВДС вырос в 13 раз по сравнению с предыдущим годом.
В концерне объясняют высокий спрос на эту винтовку со складным прикладом среди военнослужащих её адаптацией для десантных и морских подразделений. Генеральный директор Алан Лушников подчеркнул, что проверенные временем преимущества СВД, такие как полуавтоматичность, компактность, лёгкость и высокая точность, делают её эффективным оружием для поражения противника на дистанции до 1000 метров.
«Достоинства 7,62 мм СВДС подтверждены тремя десятилетиями ее успешной эксплуатации. <…> Она эффективно помогает нашим военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО», — сказал Лушников.
Ранее «Калашников» показал новые укороченные версии АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемёт РПЛ-7. Министерство обороны уже оформило государственный заказ на партию такого оружия. Представителей ведомства заинтересовала возможность заряжать туда патрон калибра 7,62х39 мм.
