«Калашников» в 13 раз нарастил выпуск легендарной снайперской винтовки для нужд СВО

Концерн «Калашников» существенно увеличил производство снайперских винтовок Драгунова, в частности, модификации СВДС, для нужд специальной военной операции. По данным пресс-службы предприятия, за 2025 год выпуск СВДС вырос в 13 раз по сравнению с предыдущим годом.

В концерне объясняют высокий спрос на эту винтовку со складным прикладом среди военнослужащих её адаптацией для десантных и морских подразделений. Генеральный директор Алан Лушников подчеркнул, что проверенные временем преимущества СВД, такие как полуавтоматичность, компактность, лёгкость и высокая точность, делают её эффективным оружием для поражения противника на дистанции до 1000 метров.

«Достоинства 7,62 мм СВДС подтверждены тремя десятилетиями ее успешной эксплуатации. <…> Она эффективно помогает нашим военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО», — сказал Лушников.