Индийцам выплатят €31 млн за рабство на стройке консульства США в Милане

Индийские и другие иностранные рабочие получат почти €31 млн после расследования об эксплуатации на строительстве нового консульства США в Милане. Деньги направит американская компания Caddell Construction, которая участвовала в проекте. Об этом пишет газета Avvenire.

По данным издания, соглашение заключили прокуратура Милана, Caddell и назначенный судом администратор компании. Рабочим компенсируют сверхурочные часы, расходы на жильё и моральный ущерб.

Из общей суммы €19,73 млн направят непосредственно на выплаты сотрудникам. В среднем один работник получит около €50 тысяч, а максимальная выплата составит €90 тысяч. Ещё €11,5 млн перечислят Национальному институту социального обеспечения Италии в виде штрафов и пособий.

Расследование началось после сообщений об эксплуатации индийских рабочих. По данным следствия, они трудились по 12 часов в день и получали от €1,50 до €1,91 в час. Строителей также заставляли возвращаться к работе после болезней и травм. Из начисленной зарплаты удерживали расходы на питание, жильё и выплаты посреднику.

В программе компенсаций будут участвовать около 450 работников, в том числе те, кого уволили ещё до начала расследования. Ещё 250 человек получили виды на жительство в Италии в качестве компенсации.

Уголовное расследование продолжается отдельно от соглашения. По делу проходят два менеджера — граждане Турции и Индии.

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