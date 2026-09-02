Индусы-гипнотизёры орудуют на Патриках: Смотрят в глаза и вытягивают деньги

Индусы-гипнотизёры начали орудовать на Патриках, сообщает SHOT. Они знакомятся с прохожими на английском, называют их lucky man, а затем просят купить еды или дать денег.

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Если разговор не помогает, в ход идут «сеансы». Один из мужчин попросил прохожего смотреть ему прямо в глаза и приложил палец к переносице. Однако гипноз не сработал: мужчина отказался выполнять просьбу.

После этого собеседник начал прятаться между машинами и показывать ему неприличные жесты. С корреспондентом SHOT разговор тоже не сложился. На вопросы «гипнотизёр» отвечать не стал и вместо сеанса выдал порцию мата на английском.

Мошенники используют тему еды и в других схемах. Ранее в МВД перечислили пять основных способов обмана с доставкой: аферисты создают сайты-клоны, сообщают о якобы ошибочной оплате и обещают вернуть деньги, пытаясь выманить данные карты и коды из СМС.