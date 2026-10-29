Инъекция экспериментальных пептидов оборвала жизнь звезды «Безумного Макса»

Австралийский актёр и мастер боевых искусств Ричард Нортон скончался после инъекций экспериментальных пептидных препаратов, которые вызвали тяжёлую аллергическую реакцию и остановку сердца. К такому выводу пришёл коронер Дэвид Райан, расследовавший обстоятельства смерти артиста. Об этом сообщает ABC News.

Нортон умер 30 марта 2025 года в возрасте 75 лет, однако точную причину его смерти установили только после расследования. Выяснилось, что актёр использовал препараты CJC-1295 и ипаморелин, не одобренные австралийским регулятором лекарственных средств.

Инъекции артисту назначил врач для борьбы с хронической усталостью, болями в плечах, потерей мышечной массы и замедленным восстановлением после физических нагрузок. При этом Нортон самостоятельно увеличивал дозировку вдвое, о чём незадолго до смерти рассказал медсестре.

Спустя несколько часов после очередной инъекции актёру стало плохо. У него развилась анафилактическая реакция, приведшая к остановке сердца. Несмотря на медицинскую помощь, спасти Нортона не удалось.

По данным расследования, это может быть первый подтверждённый в Австралии смертельный случай, связанный с использованием неодобренных пептидных препаратов. Такие вещества иногда применяют в расчёте на рост мышечной массы и ускорение восстановления организма, однако безопасность и эффективность конкретных средств CJC-1295 и ипаморелина для человека не доказаны.

Ричард Нортон известен по фильмам «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (2024), «Городской охотник» (1993) и «Мистер Крутой» (1997). В двух последних картинах он работал вместе с Джеки Чаном. Также Нортон появлялся в сериалах «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» и «Спартак: Война проклятых». Помимо актёрской карьеры, он занимался постановкой трюков и боевых сцен