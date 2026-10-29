Ушёл из жизни художник-постановщик «Тайн следствия»

Художник-постановщик Владимир Южаков, работавший над первым сезоном «Тайн следствия», умер на 74-м году жизни. Об этом сообщили в петербургской организации Союза кинематографистов России.

«26 октября 2026 года на 74-м году жизни скончался художник-постановщик, член Союза кинематографистов Владимир Николаевич Южаков. Прощание состоится 31 октября 2026 года в 13:30 в ритуальном пространстве «Память бесконечна» (Партизанская ул., 8, зал № 3)», — сказано в тексте.

Южаков участвовал в создании нескольких известных российских сериалов. Помимо «Тайн следствия», он работал над «Агентством НЛС», «Линиями судьбы» и «Шоу должно продолжаться», а также над серией «Китайский квартал» проекта «Убойная сила».

В полнометражном кино его профессиональный путь был связан с Александром Сокуровым, Светланой Проскуриной, Дмитрием Месхиевым и Константином Лопушанским. Среди картин, над которыми он работал, — «Спаси и сохрани», «Случайный вальс», «Циники» и «Конец века».

Южаков родился 7 ноября 1952 года в Ленинграде. В 1978-м окончил училище имени Мухиной по специальности «художник-конструктор», а в 1984 году пришёл на «Ленфильм» художником-декоратором. С конца 1980-х работал художником-постановщиком.

Он также участвовал в международных проектах — ирландской «Лестнице света», японской картине «Рин. Легенда об иконе», аргентинской «Сеньоре» и итальянской «Русской красавице». В его фильмографии есть и проекты Би-би-си «Распутин» и «Гагарин».

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