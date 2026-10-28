В Коктебеле внезапно умер поэт и прозаик Владимир Алейников

В возрасте 80 лет ушёл из жизни российский поэт, прозаик, переводчик и художник Владимир Алейников, стоявший у истоков литературного объединения СМОГ. Писатель скончался в собственном доме в Коктебеле. О смерти литератора сообщило издательство «Рипол Классик».

В издательстве назвали Алейникова одним из наиболее ярких и самобытных представителей современной русской литературы. Его творчество охватывало не только поэзию и прозу, но также переводы и изобразительное искусство.

Подробности последних часов жизни писателя стали известны от его близких. Как рассказала РИА «Новости» дочь Алейникова, смерть наступила неожиданно: утром литератор просто не проснулся. О том, что поэт ушёл из жизни ночью в своём коктебельском доме, также сообщил писатель Ян Бруштейн на странице во «ВКонтакте».

Родственники пока не определились с датой и местом прощания. Где будет похоронен Алейников, также неизвестно. Семья пообещала сообщить информацию о траурных мероприятиях позднее.

Владимир Алейников родился 28 января 1946 года в Перми, которая тогда носила название Молотов. Стихи начал писать ещё в школьные годы, а в 1965 году вместе с Леонидом Губановым создал литературное содружество СМОГ. Объединение стало заметным явлением неофициальной литературной жизни СССР, а сам Алейников занял в нём одну из ведущих ролей.

При этом путь поэта к широкому читателю оказался непростым. Долгое время его произведения не выходили отдельными книгами на родине, хотя он продолжал писать и заниматься литературной деятельностью. Первые поэтические сборники увидели свет лишь в 1987 году, когда автору был уже 41 год. В 1980-е Алейников также занимался переводами стихотворений народов СССР. Позднее он продолжил работать над собственными произведениями, оставив заметное наследие в поэзии, прозе и живописи.