Инфаркт мог стать причиной смерти зампредседателя СЖР Вишневецкого
Обложка © ТАСС / Валерия Калугина
Предварительной причиной смерти заместителя председателя Союза журналистов России Алексея Вишневецкого мог стать инфаркт. Об этом ТАСС сообщил глава организации Владимир Соловьёв. По словам Соловьёва, ночью Вишневецкий пожаловался супруге на боль в сердце.
«С большой вероятностью, инфаркт. По словам супруги, он проснулся в 3 часа ночи и сказал, что болит сердце», — рассказал председатель союза.
Спустя некоторое время состояние журналиста резко ухудшилось. Родные вызвали скорую помощь, однако спасти Вишневецкого не удалось. Он умер в Москве 4 сентября на 61-м году жизни. Вишневецкий был секретарём и заместителем председателя Союза журналистов России, а в 2026 году получил звание заслуженного журналиста РФ.
Прощание состоится 7 сентября в 10:30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. После церемонии Вишневецкого похоронят на Троекуровском кладбище. Журналистскую карьеру Вишневецкий начал в «Московской правде», позднее работал на НТВ, ТНТ и телеканале «Россия 1». С декабря 2017 года он занимал пост заместителя председателя СЖР.
Ранее Life.ru сообщал о смерти Алексея Вишневецкого и рассказывал о его профессиональном пути. За годы работы он прошёл путь от газетного корреспондента до руководящих должностей в крупнейших российских СМИ и Союзе журналистов России. Ещё в конце августа Вишневецкий участвовал в форуме современной журналистики «Вся Россия — 2026».
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