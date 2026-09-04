Умер заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий

Секретарь и заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни. О его смерти сообщил глава СЖР Владимир Соловьёв. По предварительной информации, причиной стал инфаркт.

По словам Соловьёва, Вишневецкий скончался около трёх часов ночи. Ещё накануне коллеги обсуждали рабочие планы и общались.

В журналистику Вишневецкий пришёл в конце 1980-х годов. Он работал в «Московской правде», «Российской газете», на НТВ и ТНТ, а позднее — на телеканале «Россия 1». В частности, был консультантом и шеф-редактором программы «Честный детектив».

С 2012 по 2017 год Вишневецкий занимал должность заместителя начальника Службы документальных фильмов «России 1». За годы работы он участвовал в создании около тысячи документальных фильмов.

Заместителем председателя Союза журналистов России Вишневецкий стал 1 декабря 2017 года. Он также занимал пост секретаря СЖР и продолжал активно участвовать в работе профессионального сообщества. Ещё в конце августа 2026 года Вишневецкий выступал на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2026».

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