InfoBRICS: Учения в Германии выявили уязвимость армии США перед дронами РФ

Американские военные столкнулись с проблемами при отражении атак беспилотников во время учений Combined Resolve в Германии. На начальном этапе манёвров дроны и удары артиллерии с их корректировкой обеспечили около 70% условных потерь одной из бронетанковых бригад США. Об этом пишет InfoBRICS со ссылкой на анализ американского военного журнала Military Review.

В учениях участвовали украинские операторы беспилотников, которые действовали на стороне условного противника. Они использовали дроны для разведки, непосредственных атак и наведения артиллерии. В результате американские подразделения столкнулись с необходимостью постоянно менять позиции и способы передвижения.

Авторы анализа отмечают, что распространение недорогих БПЛА существенно осложняет действия крупных воинских соединений. Беспилотники позволяют обнаруживать скопления техники и личного состава ещё до начала наступления. После выявления целей противник получает возможность быстро нанести по ним удар.

Отдельное внимание специалисты уделили организации разведки и обмену информацией. По их оценке, наблюдение с воздуха стало одним из основных факторов, определяющих действия войск. При этом американские военнослужащие столкнулись с трудностями при согласованном применении собственных беспилотных систем.

Всего во время манёвров подразделения США задействовали более 700 дронов. Однако большое количество аппаратов само по себе не обеспечивало эффективного взаимодействия между отдельными частями. Военным потребовалось изменить порядок применения беспилотников и координации подразделений.

По мере продолжения учений американская бригада скорректировала тактику. Военнослужащие стали активнее использовать укрытия, рассредоточивать технику и применять средства радиоэлектронной борьбы. Благодаря этим мерам доля условных потерь, связанных с действиями беспилотников, к третьему дню снизилась менее чем до 30%.

Автор InfoBRICS считает, что результаты манёвров указывают на уязвимость американских войск перед массовым применением БПЛА. По его оценке, в случае столкновения с Армией России угроза может оказаться выше из-за характеристик российских беспилотных систем.

Ранее НАТО начало военные учения Resolute Reforger 2026 в Латвии с участием около трёх тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники. Манёвры стартовали 26 октября и охватывают десять краёв страны, включая Алуксненский и Балвский районы у границы с Россией. Участники отрабатывают переброску подразделений на большие расстояния, развёртывание войск и организацию снабжения. До 2 ноября военные колонны будут перемещаться с баз в Адажи и Цери в восточную часть Латвии по автомобильным и железным дорогам. Командование планирует проводить значительную часть передвижений ночью, чтобы снизить нагрузку на гражданские трассы. Военнослужащие также проверят системы связи и взаимодействие многонациональных подразделений с латвийской армией.