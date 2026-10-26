В Севастополе анонсировали серию взрывов во время учений Черноморского флота

Черноморский флот проведёт в Севастополе ночные профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). Военные планируют использовать различные виды вооружения, поэтому жители нескольких районов города услышат взрывы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

По информации главы города, мероприятия продлятся ориентировочно до 01:00. Флот проведёт их в районе Северного и Южного молов, а также в нескольких бухтах Севастополя.

«Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание», — предупредил Развожаев.

Учебные мероприятия охватят акватории Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, а также бухты Абрамова. Военные будут работать в районе парка Победы и мыса Херсонес.

Губернатор заранее предупредил жителей о возможных неоднократных взрывах. Звуки будут связаны с применением вооружения в ходе мероприятий по противодействию подводным диверсионным силам.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах стартовали ежегодные учения стратегических ядерных сил Global Thunder 27. О начале мероприятий объявило Стратегическое командование Вооружённых сил США (USSTRATCOM). Американские военные приступили к проверке системы управления ядерными силами и контроля за их действиями. Командование намерено оценить боеготовность подразделений, надёжность механизмов управления и эффективность системы ядерного сдерживания. В ведомстве подчеркнули, что учения носят плановый характер и не связаны с действиями отдельных государств или последними международными событиями. Global Thunder проводят регулярно для проверки готовности стратегических сил выполнять поставленные задачи.