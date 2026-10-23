США начали проверку готовности ядерных сил на учениях Global Thunder 27

В США стартовали ежегодные учения стратегических ядерных сил Global Thunder 27. Военные проверят управление ядерными силами и систему контроля за их действиями. Об этом сообщило Стратегическое командование Вооружённых сил США (USSTRATCOM).

«Стратегическое командование начало сегодня (в четверг — Прим. Life.ru) утром свои ежегодные учения Global Thunder 27 по управлению ядерными силами и контролю над ними», — говорится в заявлении ведомства.

Американское командование пояснило, что главная задача манёвров заключается в проверке боеготовности стратегических сил. Военные намерены отработать механизмы управления, а также оценить безопасность, надёжность и эффективность системы ядерного сдерживания.

В USSTRATCOM отдельно подчеркнули плановый характер учений. По утверждению командования, их проведение не связано с действиями отдельных государств, других участников международных отношений или последними событиями в мире.

Global Thunder представляет собой регулярную программу подготовки стратегических сил США. В ходе таких мероприятий американские военные проверяют способность командных структур выполнять задачи ядерного сдерживания и поддерживать управление соответствующими подразделениями.

Ранее сообщалось, что в Италии начались ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В манёврах принимают участие военнослужащие и военная техника из 17 стран Североатлантического альянса, включая США и Турцию. Германия направила для выполнения тренировочных задач не менее трёх многоцелевых истребителей. Учения рассчитаны на десять дней, в течение которых экипажи отрабатывают порядок действий и взаимодействие при выполнении задач ядерного сдерживания.