НАТО соберёт 17 стран на ядерные учения в Италии

НАТО 13 октября начнёт в Италии ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В манёврах примут участие 17 стран альянса, реальные ядерные боеприпасы использоваться не будут. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Учения продлятся до 23 октября. В альянсе назвали их плановой тренировкой, которая должна проверить готовность и процедуры, связанные с ядерным сдерживанием и обороной.

«Реальные боеприпасы не используются в ходе манёвров», — подчеркнули в НАТО.

В альянсе также заявили, что Steadfast Noon не связаны с текущими событиями в мире и не направлены против какой-либо конкретной страны. Масштаб учений, как утверждается, будет сопоставим с предыдущими годами.

Steadfast Noon проводятся ежегодно. В ходе подобных манёвров военнослужащие отрабатывают действия, связанные с ядерной миссией НАТО, при этом непосредственно ядерное оружие в тренировках не применяется.

Ранее в НАТО подчеркнули, что учения по ядерному сдерживанию не угрожают России. Такое заявление прозвучала после того, как Москва предупредила альянс о возможных ударах по его территории и упомянула ядерный арсенал.