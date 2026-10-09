НАТО соберёт 17 стран на ядерные учения в Италии
НАТО проведёт в Италии учения по ядерному сдерживанию без боеприпасов
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НАТО 13 октября начнёт в Италии ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В манёврах примут участие 17 стран альянса, реальные ядерные боеприпасы использоваться не будут. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
Учения продлятся до 23 октября. В альянсе назвали их плановой тренировкой, которая должна проверить готовность и процедуры, связанные с ядерным сдерживанием и обороной.
«Реальные боеприпасы не используются в ходе манёвров», — подчеркнули в НАТО.
В альянсе также заявили, что Steadfast Noon не связаны с текущими событиями в мире и не направлены против какой-либо конкретной страны. Масштаб учений, как утверждается, будет сопоставим с предыдущими годами.
Steadfast Noon проводятся ежегодно. В ходе подобных манёвров военнослужащие отрабатывают действия, связанные с ядерной миссией НАТО, при этом непосредственно ядерное оружие в тренировках не применяется.
Ранее в НАТО подчеркнули, что учения по ядерному сдерживанию не угрожают России. Такое заявление прозвучала после того, как Москва предупредила альянс о возможных ударах по его территории и упомянула ядерный арсенал.
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