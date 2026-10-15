России следует добиваться международно-правовой оценки использования спутниковых систем Starlink и Starshield украинской армией. Поводом для этого стало заявление бизнесмена Илона Маска о контроле американских военных над работой Starshield. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал политолог, бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

«Маск вольно или невольно совершил такой каминг-аут информационный», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что обе технологии тесно связаны общей спутниковой инфраструктурой, а потому их использование в военных целях нельзя рассматривать исключительно как инициативу Киева.

По мнению политолога, слова миллиардера дают основания поставить вопрос о роли Вашингтона в обеспечении украинских боевых операций. Специалист предлагает добиваться юридической оценки этой деятельности в международных судах и ООН, а также пересмотреть подходы к регулированию спутниковых технологий двойного назначения.

При этом Пинчук призвал не воспринимать публичные разногласия Маска с Владимиром Зеленским как свидетельство долгосрочных изменений американской политики. Он предположил, что нынешняя риторика предпринимателя связана с внутриполитической борьбой в США и впоследствии может измениться.

Ранее основатель SpaceX объяснил, что коммерческий Starlink находится под управлением его компании, тогда как военная система Starshield контролируется правительством США. Решения об ограничении скорости соединения и доступности сервиса, по словам предпринимателя, принимают Пентагон и в конечном счёте президент страны.

Ранее Life.ru сообщал о внезапных ограничениях спутниковой связи, нарушивших работу украинских беспилотников. Терминалы начали терять соединение при движении быстрее 160 километров в час. Из-за этого украинским подразделениям пришлось отменить часть вылетов дронов, а снабжение на передовой осложнилось.