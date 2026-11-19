Информацию всё активнее используют как оружие против России и её ценностей. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в приветствии участникам гуманитарного форума.

«Информация давно стала не только одним из инструментов формирования реальности, но и оружием, которое всё активнее используется против нашей страны и наших ценностных установок», — подчеркнул Мединский.

Обращение помощника президента прозвучало на II Всероссийском форуме «Государственная политика в гуманитарной сфере», который проходит 19 ноября в Московском педагогическом государственном университете. Приветствие от имени Мединского зачитал начальник управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников.

По мнению помощника главы государства, в современных условиях особое значение приобретает участие властей в формировании информационной политики. Прежде всего это касается гуманитарной сферы, где вопросы ценностей и общественных ориентиров требуют особого внимания.

Мединский считает, что произошедшие изменения необходимо глубоко осмыслить. Он назвал нынешнюю ситуацию новой реальностью, которая требует пересмотра прежних подходов и выработки новых идеологических установок.

При этом помощник президента связал возрастающую роль государства с тем, что информация уже не ограничивается передачей сведений, а становится инструментом воздействия на восприятие действительности.

Завершая обращение, Мединский поблагодарил организаторов форума за проделанную работу. Он также пожелал участникам плодотворных обсуждений, ярких впечатлений и успехов.

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