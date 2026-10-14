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Опубликовано 14 октября, 07:47

Инфраструктура в Балакове работает в штатном режиме, открыта горячая линия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Балакове создадут комиссию для оценки ущерба домам, повреждённым в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, первоочередная задача — обследовать пострадавшие здания и определить необходимые восстановительные работы. Глава Балаковского района должен организовать работу штаба на месте и обеспечить постоянное взаимодействие с жителями повреждённых домов. Для обращений граждан администрация открыла горячую линию.

Все инфраструктурные объекты города работают в штатном режиме. При необходимости власти подготовят места временного размещения для жителей. Семье погибшей окажут необходимую помощь.

Занятия в школах и детских садах Балакова отменены после атаки ВСУ
Занятия в школах и детских садах Балакова отменены после атаки ВСУ

Напомним, в результате атаки беспилотников в городе Балаково Саратовской области погиб один человек. Повреждения получили несколько жилых домов, на месте происшествия работают экстренные службы. Ранее в регионе объявили угрозу атаки беспилотников. В местах возможной опасности власти допустили включение систем оповещения, а экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.

Больше новостей об атаках беспилотников, пострадавших и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru

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Тимур Хингеев
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