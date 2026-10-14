Занятия в школах и детских садах Балакова отменены после атаки ВСУ

Власти отменили занятия в школах и приостановили работу детских садов в Балаково Саратовской области 14 октября. Родителям рекомендовали уточнять информацию непосредственно в образовательных учреждениях. Об этом сообщил глава Балаковского района Сергей Барулин.

«Принято решение отменить сегодня занятия в школах. Также не будут работать детские сады. Уважаемые родители, подробную информацию можно получить непосредственно в учреждениях, а также по номеру телефона комитета образования администрации БМР», — написал Барулин в «Максе».

Информацию о дальнейшем режиме работы учреждений власти пока не приводили. Родители могут обратиться к руководству школ и детских садов либо в комитет образования районной администрации. Его сотрудники должны предоставить необходимые разъяснения по вопросам организации учебного процесса.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников на Балаково погиб один человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил о повреждении нескольких жилых домов. На месте происшествия начали работать оперативные службы, которые занялись устранением последствий атаки. Кроме того, саратовский аэропорт Гагарин временно приостановил приём и отправку самолётов для обеспечения безопасности полётов.