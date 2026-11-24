Золото на сумму свыше 591 млн рублей потеряли при перевозке между регионами России. Теперь магаданская золотодобывающая компания «Берелех» через суд требует возместить ущерб и вернуть деньги за доставку, которая обернулась пропажей груза. Об иске к региональному Управлению Спецсвязи сообщил Арбитражный суд Магаданской области.

Согласно материалам дела, в сентябре 2026 года сотрудники Спецсвязи забрали у предприятия груз с драгоценными и редкоземельными металлами для отправки в другие регионы. Позднее перевозчик уведомил компанию, что часть груза пропала.

«По оценке АО «ГДК «Берелех» стоимость утраченных драгоценных металлов составила более 591 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Компания потребовала от перевозчика компенсировать потери, однако до суда добиться выплаты не удалось. Помимо стоимости металлов, «Берелех» просит взыскать более 215 тысяч рублей за перевозку и 8,846 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд принял иск. Предварительное заседание пройдёт 16 декабря 2026 года.