Испанский полузащитник Хуан Мата объявил об уходе из профессионального футбола. Чемпиону мира и Европы 38 лет, за плечами у него два десятилетия выступлений на высшем уровне.

О своём решении футболист сообщил на странице в социальной сети X. Он опубликовал прощальное видео и сопроводил его короткой фразой: «Иногда любить — значит отпустить. Спасибо, футбол».

Мата начал взрослую карьеру в мадридском «Реале», а широкую известность получил после перехода в «Валенсию». В 2011 году он присоединился к лондонскому «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. Позднее испанец перешёл в «Манчестер Юнайтед», где также стал обладателем Кубка Англии и Лиги Европы.

После английского этапа карьеры полузащитник выступал за турецкий «Галатасарай», японский «Виссел Кобе» и австралийские «Уэстерн Сидней Уондерерс» и «Мельбурн Виктори». В последнем клубе он провёл сезон-2025/26, забил пять мячей и отдал 13 результативных передач.

Главные международные успехи Маты связаны со сборной Испании. В её составе он стал чемпионом мира в 2010 году и выиграл Евро-2012. Всего за национальную команду футболист провёл 41 матч и забил 10 голов.

Последним клубом испанца стал «Мельбурн Виктори. В сезоне-2025/26 он забил пять мячей и отдал 13 результативных передач, а также получил награду лучшему футболисту австралийского чемпионата. Завершив игровую карьеру, Мата сохранит связь с клубом: он стал его акционером и возглавит футбольный комитет.