Бельгийский футболист Ромелу Лукаку объявил о завершении выступлений за национальную сборную после 16 лет международной карьеры. 33-летний нападающий покидает команду в статусе лучшего бомбардира в её истории, записав на свой счёт 94 гола в 135 матчах. О решении спортсмен сообщил 16 ноября в социальных сетях.

«Спасибо бельгийским болельщикам за поддержку, которую вы оказывали команде. Я горжусь тем, что представлял свою страну на четырёх чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы. Я никогда не забуду эти моменты», — написал футболист в соцсетях.

В прощальном обращении Лукаку поблагодарил товарищей по команде и тренеров, которые поддерживали его на протяжении карьеры. Форвард признался, что за эти годы пережил множество эмоций, однако теперь спокойно воспринимает решение уйти из национальной команды.

Ранее Life.ru сообщал, что в августе 2026 года Ромелу Лукаку перешёл из итальянского «Наполи» в турецкий «Фенербахче». За время выступлений в Неаполе бельгийский форвард стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. До этого нападающий защищал цвета «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Интера» и других европейских клубов.