Иностранка пыталась вывезти троих детей из России в Казахстан под видом своих

Иностранка попыталась вывезти из России в Казахстан троих детей, предъявив пограничникам документы других несовершеннолетних. Женщину остановили в автомобильном пункте пропуска «Исилькуль» в Омской области, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Во время проверки выяснилось, что бумаги принадлежат другим детям. По данным ведомства, иностранка пыталась выдать сопровождавших её несовершеннолетних за своих.

Женщина пояснила, что действовала по просьбе гражданского мужа. Тот, по её словам, опасался, что мать детей может запретить им покидать Россию, поэтому хотел переправить их в Казахстан. В отношении иностранки возбудили уголовное дело о пособничестве в покушении на незаконное пересечение государственной границы. Речь идёт о ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 УК РФ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru разбирал новые правила оформления загранпаспортов для детей и пересечения ими границы. В частности, с января 2026 года свидетельство о рождении больше нельзя использовать как единственный документ для выезда российского ребёнка младше 14 лет за границу.