Иностранные журналисты навестили раненных при ударах ВСУ детей в Донбассе

Иностранные журналисты, приехавшие в Донбасс, посетили детей, получивших ранения при ударах ВСУ. Встреча прошла в Республиканском травматологическом центре.

Гости пообщались с детьми разных возрастов, которые в разное время получили травмы, в том числе приведшие к ампутациям. Большинство находящихся сейчас в больнице юных пациентов пострадали в последние дни в результате атак беспилотников.

Журналисты поговорили с детьми и их родителями. Они узнали обстоятельства, при которых несовершеннолетние получили ранения. После посещения больницы делегация вместе с уполномоченным по правам ребёнка в ДНР Таисией Чернявской отправилась на Аллею ангелов. Там иностранные журналисты возложили цветы и игрушки в память о погибших детях Донбасса.

Ранее Life.ru рассказывал, как врачи Детского центра имени Рошаля спасли подростка из Белгородской области, получившего тяжёлые ранения после атаки БПЛА. Металлический осколок пробил сердце мальчика и застрял в правом желудочке. Хирурги извлекли его во время экстренной операции, а всего лечение ребёнка заняло 27 дней. Сейчас подростка уже выписали домой.