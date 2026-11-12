Южный окружной военный суд приговорил гражданина Узбекистана Альмира Актуганова к 23 годам лишения свободы за подготовку террористического акта в Ставрополе. Среди выбранных им целей были здания городской администрации, думы и других государственных учреждений.

По данным суда, осуждённый действовал в интересах террористической организации «Легион «Свобода России»*. Мужчина собирал сведения об административных зданиях и определял возможные объекты для последующего нападения.

В частности, 25 февраля 2025 года Актуганов сообщил участнику террористической организации о выбранных целях. В их число вошли администрация Октябрьского района Ставрополя, здания городской администрации и думы, а также Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Кроме того, мужчина заранее определил маршрут передвижения между выбранными объектами. Как следует из сообщения суда, полученные сведения предназначались для организации террористического акта другим лицом.

Суд назначил иностранцу 23 года заключения. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре жителю Ставрополя, готовившему взрыв на мемориале «Вечная Слава». Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы за подготовку теракта во время мероприятий ко Дню защитника Отечества. Первые четыре года ему назначили отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.