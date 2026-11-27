В России изменится порядок предоставления свиданий подозреваемым и обвиняемым, находящимся под стражей. Соответствующие поправки в законодательство одобрил Совет Федерации на пленарном заседании 27 ноября.

Согласно документу, заявления о встречах с близкими и другими лицами будет рассматривать должностное лицо или орган, ведущий уголовное дело. Подать ходатайство смогут как сами арестованные, так и их родственники либо другие лица. Основанием для отказа может стать необходимость соблюдения прав и свобод граждан, а также интересов уголовного судопроизводства.

Отдельные положения касаются иностранцев, содержащихся под стражей. Им предоставят возможность общаться с представителями консульств своих стран посредством видеоконференцсвязи при наличии необходимого оборудования и специально отведённых помещений.

Для дистанционных встреч консульским сотрудникам будут предоставлять помещения в учреждениях уголовно-исполнительной системы или следственных изоляторах ФСБ. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Ранее стало известно, что российские колонии и СИЗО начнут передавать налоговой службе персональные данные осуждённых. Соответствующий порядок планируется ввести с 1 июля 2027 года. В перечень передаваемых сведений войдут ФИО, ИНН, СНИЛС, гражданство и паспортные данные.