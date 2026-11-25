Российские исправительные колонии и следственные изоляторы начнут ежегодно передавать Федеральной налоговой службе персональные данные осуждённых, отбывающих наказание. Новый порядок планируется ввести с 1 июля 2027 года. В налоговую будут направлять ФИО, ИНН, СНИЛС, сведения о гражданстве и документах, удостоверяющих личность. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект приказа ФНС.

Согласно документу, ежегодно до 1 августа учреждения уголовно-исполнительной системы должны будут предоставлять сведения о соответствующих лицах по состоянию на 1 июля. При этом налоговая сможет запрашивать информацию отдельно: на такие обращения колонии и СИЗО должны будут отвечать в течение пяти дней после получения запроса.

В перечень включат не всех находящихся под стражей. Речь идёт об осуждённых к лишению свободы, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях или СИЗО и зарегистрированы там по месту пребывания либо поставлены на миграционный учёт.

В специальной форме предусмотрены графы для фамилии, имени и отчества, индивидуального номера налогоплательщика, СНИЛС, даты рождения и гражданства. Также учреждениям потребуется указать сведения о документе, удостоверяющем личность: его вид, серию и номер, выдавший орган и дату выдачи.

При этом часть данных можно будет не заполнять, если у учреждения имеются другие идентификаторы человека. Например, при наличии ИНН или СНИЛС отдельные сведения о дате рождения и документе, удостоверяющем личность, указывать необязательно.

Передавать информацию предстоит в налоговую инспекцию по месту нахождения исправительного учреждения либо в подразделение ФНС, которое направило запрос. Сделать это можно будет в электронном виде по почте с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или на электронном носителе. Конкретный способ выберет само учреждение.