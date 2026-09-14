Иностранцы на МФМ остались в восторге от русского хвороста и чёрной смородины

Иностранные гости Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге высоко оценили два блюда русской кухни. Хворост и чёрная смородина вызвали у них единодушный восторг — угощение назвали очень вкусным и сладким, передаёт URA.ru.

Хворост и чёрная смородина покорили иностранцев на МФМ на Урале. Видео © Telegram / URA.RU

Знакомство с традиционной кухней России на МФМ-2026 продолжается. Очередными позициями, представленными для дегустации, стали именно эти лакомства.

Хворост — привычное для многих россиян угощение, а чёрная смородина считается полезной ягодой. Иностранцы, попробовав их, не остались равнодушными.

«Очень вкусно и сладко», — так гости фестиваля описали свои впечатления. Их мнение оказалось практически единодушным.

Фестиваль, который проходит в Екатеринбурге, собрал участников из разных стран. Для многих из них русская кухня становится одним из самых ярких открытий.

Напомним, что на фестивале молодёжи в Екатеринбурге 100 поваров угощают блюдами народов России. На гастрофестивале «Вкусы народов мира» участникам предлагают как хорошо знакомые блюда, так и региональные специалитеты, которые редко встретишь за пределами их родины.