Иностранцы на МФМ остались в восторге от русского хвороста и чёрной смородины
Обложка © ТАСС / Елена Игнатьева
Иностранные гости Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге высоко оценили два блюда русской кухни. Хворост и чёрная смородина вызвали у них единодушный восторг — угощение назвали очень вкусным и сладким, передаёт URA.ru.
Хворост и чёрная смородина покорили иностранцев на МФМ на Урале. Видео © Telegram / URA.RU
Знакомство с традиционной кухней России на МФМ-2026 продолжается. Очередными позициями, представленными для дегустации, стали именно эти лакомства.
Хворост — привычное для многих россиян угощение, а чёрная смородина считается полезной ягодой. Иностранцы, попробовав их, не остались равнодушными.
«Очень вкусно и сладко», — так гости фестиваля описали свои впечатления. Их мнение оказалось практически единодушным.
Фестиваль, который проходит в Екатеринбурге, собрал участников из разных стран. Для многих из них русская кухня становится одним из самых ярких открытий.
Напомним, что на фестивале молодёжи в Екатеринбурге 100 поваров угощают блюдами народов России. На гастрофестивале «Вкусы народов мира» участникам предлагают как хорошо знакомые блюда, так и региональные специалитеты, которые редко встретишь за пределами их родины.
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