Иностранные военные с опытом боёв против российской армии находятся среди командиров подразделений ВСУ, переброшенных в район Чернобыльской атомной электростанции. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Независимого подтверждения этих данных на данный момент нет.

По словам Лебедева, речь идёт об иностранцах, которые уже участвовали в боевых действиях в Донбассе и под Харьковом.

«Среди командиров переброшенных к ЧАЭС часто присутствуют иностранцы, уже имеющие боевой опыт столкновений с российской армией на Донбассе и под Харьковом», — сообщил он РИА Новости.

Ранее тот же источник утверждал, что в районе Чернобыля и Припяти сосредоточена крупная группировка украинских военнослужащих численностью не менее 10 тысяч человек. Он также высказывал версию о возможной подготовке провокации в районе ЧАЭС, одной из целей которой якобы может быть втягивание Польши в конфликт. Эти утверждения также основаны на данных Лебедева и независимо не подтверждены.

В середине сентября российские силовые структуры также сообщали РИА Новости о переброске украинских подразделений, техники и боеприпасов в район Чернобыльской АЭС. По словам источника агентства, в зону отчуждения направлялись колонны военных грузовиков, а рядом с объектом могла разворачиваться система радиоэлектронной борьбы.

Через несколько дней Лебедев заявил, что среди переброшенных к станции военных преобладают молодые и подготовленные добровольцы, а не мобилизованные. Life.ru также рассказывал об этих утверждениях 24 сентября. Life.ru

Таким образом, сегодняшнее заявление добавляет новую деталь к уже развивающемуся сюжету вокруг военной активности в районе ЧАЭС — предполагаемое присутствие иностранцев именно в командном составе.