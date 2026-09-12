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Регион
Опубликовано 12 сентября, 06:04

Колонны военных КамАЗов с солдатами ВСУ и боеприпасами едут к Чернобыльской АЭС

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Konoplytska

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Konoplytska

Украина перебрасывает военную технику, боеприпасы и подразделения в район Чернобыльской атомной электростанции. Об активности в зоне отчуждения РИА «Новости» сообщила представительница российских силовых структур.

По её словам, в зону ЧАЭС начали прибывать военнослужащие ВСУ и грузовики с боеприпасами. Колонны, как утверждается, сопровождают мобильные огневые группы.

«Из оперативных источников мы получили сведения, что в зону Чернобыльской атомной электростанции стягиваются военнослужащие ВСУ, также туда заходит военная техника в виде КамАЗов с большим количеством боеприпасов, их сопровождают мобильные огневые группы», — рассказала собеседница агентства.

Она также заявила, что прибывшие боеприпасы охраняют украинские военнослужащие, а в районе объекта может разворачиваться система радиоэлектронной борьбы. По данным источника, косвенным подтверждением этих сведений стали публикации местных жителей в социальных сетях.

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Ранее стало известно, что украинские военные усиливают оборону в Чернобыльской зоне отчуждения на случай возможного нового наступления с северного направления.

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Андрей Бражников
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