Колонны военных КамАЗов с солдатами ВСУ и боеприпасами едут к Чернобыльской АЭС

Украина перебрасывает военную технику, боеприпасы и подразделения в район Чернобыльской атомной электростанции. Об активности в зоне отчуждения РИА «Новости» сообщила представительница российских силовых структур.

По её словам, в зону ЧАЭС начали прибывать военнослужащие ВСУ и грузовики с боеприпасами. Колонны, как утверждается, сопровождают мобильные огневые группы.

«Из оперативных источников мы получили сведения, что в зону Чернобыльской атомной электростанции стягиваются военнослужащие ВСУ, также туда заходит военная техника в виде КамАЗов с большим количеством боеприпасов, их сопровождают мобильные огневые группы», — рассказала собеседница агентства.

Она также заявила, что прибывшие боеприпасы охраняют украинские военнослужащие, а в районе объекта может разворачиваться система радиоэлектронной борьбы. По данным источника, косвенным подтверждением этих сведений стали публикации местных жителей в социальных сетях.

Ранее стало известно, что украинские военные усиливают оборону в Чернобыльской зоне отчуждения на случай возможного нового наступления с северного направления.