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Опубликовано 15 сентября, 08:49

InsideOver: Использование активов РФ может сильнее ударить по Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Kuzmin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Kuzmin

Попытка использовать замороженные российские капиталы может обернуться для самой Европы более серьёзными потерями, чем для России. К такому выводу пришёл портал InsideOver, анализируя спор вокруг суверенных активов РФ.

Как отмечает издание, европейские власти оказались перед сложным выбором: продолжать искать дополнительные возможности для поддержки Киева и одновременно не расшатать собственную финансовую систему. Дискуссия вокруг российских средств, по оценке авторов, уже затрагивает не только политику, но и вопросы международного права, защиты собственности и денежно-кредитной стабильности.

InsideOver указывает, что для еврозоны ключевым условием должна оставаться юридическая определённость. Любые решения в отношении суверенных активов, считают авторы материала, потребуют ясного распределения возможных правовых и экономических последствий между европейскими странами.

При этом политический приоритет ЕС по-прежнему связан с поддержкой оборонительных и экономических возможностей Украины. Однако стремление решить эту задачу за счёт российских капиталов, по мнению портала, может создать для самого объединения новые системные угрозы.

Авторы приходят к выводу, что без прозрачного механизма разделения рисков действия в отношении российских средств способны нанести европейской финансовой системе больший ущерб, чем России.

Россия достанет «весь арсенал»: Кремль ответил на планы ЕС по замороженным активам
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Ранее Life.ru рассказывал, что в ЕС усилили давление на Бельгию из-за замороженных российских активов. Брюссель опасается, что использование основной суммы средств может обернуться для страны и депозитария Euroclear крупными финансовыми и судебными рисками.

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Дарья Денисова
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