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Регион
Опубликовано 18 октября, 09:16

Инстинкт культурного отдыха: Ещё один медведь забрёл в парк Гастелло в Кызыле

В Кызыле сообщили о появлении медведя в парке культуры и отдыха им. Гастелло

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

В Кызыле ещё один медведь забрёл в район Национального парка культуры и отдыха имени Н. Гастелло, вызвав тревогу у местных жителей. Правоохранители предупредили горожан о возможной опасности и призвали соблюдать осторожность. Информацию о появлении дикого животного распространила пресс-служба МВД Республики Тыва.

«По информации очевидцев, в районе Национального парка культуры и отдыха был замечен медведь. Просим граждан соблюдать бдительность и осторожность», — говорится в исходном сообщении.

После поступления сигнала на место направили сотрудников полиции и специалистов охотнадзора. Первоначально планировалось обнаружить незваного гостя и безопасно вывести его за пределы населённого пункта.

Жителей попросили временно отказаться от прогулок по территории парка, не пытаться приблизиться к хищнику ради фотографий и не привлекать его внимание. При повторной встрече со зверем гражданам рекомендовали незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112.

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Это уже не первый медведь, который пришёл в парк культуры и отдыха имени Н. Гастелло в Кызыле. Первопроходцем был зверь, зашедший туда ещё в начале октября. Тогда хищника выследили с помощью дрона и убили.

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Владимир Озеров
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