Инстинкт культурного отдыха: Ещё один медведь забрёл в парк Гастелло в Кызыле

В Кызыле ещё один медведь забрёл в район Национального парка культуры и отдыха имени Н. Гастелло, вызвав тревогу у местных жителей. Правоохранители предупредили горожан о возможной опасности и призвали соблюдать осторожность. Информацию о появлении дикого животного распространила пресс-служба МВД Республики Тыва.

«По информации очевидцев, в районе Национального парка культуры и отдыха был замечен медведь. Просим граждан соблюдать бдительность и осторожность», — говорится в исходном сообщении.

После поступления сигнала на место направили сотрудников полиции и специалистов охотнадзора. Первоначально планировалось обнаружить незваного гостя и безопасно вывести его за пределы населённого пункта.

Жителей попросили временно отказаться от прогулок по территории парка, не пытаться приблизиться к хищнику ради фотографий и не привлекать его внимание. При повторной встрече со зверем гражданам рекомендовали незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Это уже не первый медведь, который пришёл в парк культуры и отдыха имени Н. Гастелло в Кызыле. Первопроходцем был зверь, зашедший туда ещё в начале октября. Тогда хищника выследили с помощью дрона и убили.