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Регион
Опубликовано 18 октября, 05:20

Появление медведей в Подмосковье связали с ростом популяции в других регионах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

Участившиеся случаи обнаружения следов медведей рядом с населёнными пунктами Московской области связали с ростом популяции. Экологи объясняют эту тенденцию с возможным ростом численности животных в соседних регионах. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

«В последние годы случаи фиксации следов жизнедеятельности медведей в Московской области вблизи населённых пунктов участились»,приводит комментарий ведомства РИА «Новости»

Экологи считают, что увеличение популяции медведей в соседних регионах стало одной из возможных причин их появления возле подмосковных населённых пунктов.

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Ранее Life.ru писал, что с начала 2026 года жители Подмосковья около 20 раз сообщали специалистам о возможном присутствии медведей. Чаще всего люди находили в лесах возле деревень и посёлков отпечатки лап, повреждения коры деревьев и другие следы животных.

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Лия Мурадьян
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