Появление медведей в Подмосковье связали с ростом популяции в других регионах

Участившиеся случаи обнаружения следов медведей рядом с населёнными пунктами Московской области связали с ростом популяции. Экологи объясняют эту тенденцию с возможным ростом численности животных в соседних регионах. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

«В последние годы случаи фиксации следов жизнедеятельности медведей в Московской области вблизи населённых пунктов участились», — приводит комментарий ведомства РИА «Новости»

Экологи считают, что увеличение популяции медведей в соседних регионах стало одной из возможных причин их появления возле подмосковных населённых пунктов.

Ранее Life.ru писал, что с начала 2026 года жители Подмосковья около 20 раз сообщали специалистам о возможном присутствии медведей. Чаще всего люди находили в лесах возле деревень и посёлков отпечатки лап, повреждения коры деревьев и другие следы животных.