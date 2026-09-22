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Опубликовано 22 сентября, 13:02

«Инстинкт самосохранения»: Экономист призвал Киев искать выход из конфликта

Эксперт Кущ: Украина исчерпала ресурсы для продолжения конфликта

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина приблизилась к пределу своих возможностей продолжать боевые действия, считает экономист Алексей Кущ. Свою оценку он изложил в эфире, фрагмент которого опубликовало украинское издание «Страна».

«Очевидно, что ресурсы войны заканчиваются по всей линейке потенциалов. Это не только деньги или финансовый ресурс, это и инфраструктурный запас прочности, это и демографический потенциал, и даже ментальный потенциал», — сказал Кущ.

Экономист предупредил о риске системного кризиса. По его мнению, у принимающих решения политиков должен сработать «инстинкт самосохранения», иначе последствия возможного обрушения затронут и сами украинские элиты. Кущ также допустил переход экономики страны к рецессии. По его подсчётам, прямая бюджетная помощь западных государств Киеву сократилась примерно втрое, хотя с 2022 года именно внешнее финансирование позволяло властям компенсировать дефицит.

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Ранее ирландский аналитик Филип Пилкингтон заявил, что остановка сталелитейной промышленности свидетельствует о серьёзном кризисе украинской экономики. Он также усомнился, что Евросоюз сможет и дальше без ограничений финансировать Киев.

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Татьяна Миссуми
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